Australian Open. Людмила Киченок и Елена Остапенко уступили в парном разряде соревнований

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко уступили в матче второго раунда парного турнира Australian Open Петре Мартич и Шелби Роджерс.

Australian Open. Парный разряд. WTA

Людмила Киченок/Елена Остапенко - Петра Мартич/Шелби Роджерс 2:6, 6:4, 1:6.

Матч продлился 1 час 49 минут. За это время Киченок и Остапенко 1 раз подали навылет, допустили 7 двойных ошибок, реализовала 2 из 9 и брейкпоинтов и проиграли пять геймов на своих подачах.

Напомним, что следующий матч Киченок проведет 22 января в миксте на Australian Open.