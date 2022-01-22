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Australian Open. Людмила Киченок и Елена Остапенко уступили в парном разряде соревнований

Теннис
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Украинку ожидают соревнования в миксте

Australian Open. Людмила Киченок и Елена Остапенко уступили в парном разряде соревнований

фото - btu.org.ua

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Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко уступили в матче второго раунда парного турнира Australian Open Петре Мартич и Шелби Роджерс.

Australian Open. Парный разряд. WTA

Людмила Киченок/Елена Остапенко - Петра Мартич/Шелби Роджерс 2:6, 6:4, 1:6.

Матч продлился 1 час 49 минут. За это время Киченок и Остапенко 1 раз подали навылет, допустили 7 двойных ошибок, реализовала 2 из 9 и брейкпоинтов и проиграли пять геймов на своих подачах.

Напомним, что следующий матч Киченок проведет 22 января в миксте на Australian Open.

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В статье: Людмила Киченок
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