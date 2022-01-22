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Australian Open. Людмила Киченок и Елена Остапенко уступили в парном разряде соревнований
Украинку ожидают соревнования в миксте
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко уступили в матче второго раунда парного турнира Australian Open Петре Мартич и Шелби Роджерс.
Australian Open. Парный разряд. WTA
Людмила Киченок/Елена Остапенко - Петра Мартич/Шелби Роджерс 2:6, 6:4, 1:6.
Матч продлился 1 час 49 минут. За это время Киченок и Остапенко 1 раз подали навылет, допустили 7 двойных ошибок, реализовала 2 из 9 и брейкпоинтов и проиграли пять геймов на своих подачах.
Напомним, что следующий матч Киченок проведет 22 января в миксте на Australian Open.
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