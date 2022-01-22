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Циципас в напряженном матче обыграл Бенуа Пэра
Матч продлился около 3 часов
фото - flashscore.com.ua
Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 4-м номером, пробился в 1/8 финала турнира "Большого шлема". В третьем круге он обыграл француза Бенуа Пэра.
Стефанос Циципас - Бенуа Пэр 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4
Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты.
4-я ракетка мира Циципас 21 раз подал навылет, реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов и допустил 26 невынужденных ошибок. На счету 56-го номера мирового рейтинга из Франции — 10 эйсов, ни одного брейка при 2 брейк-пойнтах и 49 невынужденных ошибок.
За выход в четвертьфинал Стефанос Циципас сразится с американцем Тейлором Фритцем.
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