Симона Халеп отдала три гейма и вышла в 1/8 финала Australian Open

Экс первая ракетка мира, румынка Симона Халеп вышла в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга, который прошёл в Мельбурне 22 января, она обыграла Данку Ковинич из Черногории.

Симона Халеп - Данка Ковинич 6:2, 6:1

Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

15-я ракетка мира Халеп выполнила три подачи навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. Её соперница, занимающая 98-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из четырёх.