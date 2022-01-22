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Australian Open. Соболенко в трехсетовом матче одержала победу над Вондроушовой
Матч получился напряженным для обеих теннисисток
Фото: sport.ru
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышла в 1/8 финала. В третьем раунде она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову, получившую 31-й номер посева.
Australian Open. 1/16 финала. WTA
Арина Соболенко - Маркета Вондроушова 4:6, 6:3, 6:1
Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.
Вторая ракетка мира 1 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка. За выход в четвертьфинал стартового турнира "Большого шлема" 2022 года Соболенко поспорит с эстонкой Кайей Канепи.
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