  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас получил предупреждение в матче 3-го круга Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас получил предупреждение в матче 3-го круга Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Грек получал подсказки от своего отца

Стефанос Циципас получил предупреждение в матче 3-го круга Australian Open

Новина українською

Апостолос Циципас, отец и тренер четвёртой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса, получил предупреждение от судьи за подсказки сыну в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Напомним, Циципас обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4. За выход в четвертьфинал Стефанос Циципас сразится с американцем Тейлором Фритцем.

Во втором сете судья на вышке заявила, что отец Циципаса нарушает кодекс, и выписала ему предупреждение. Это вызвало недоумение и бурную реакцию Стефаноса. "Должна предупредить вас за коучинг, потому что я предупреждала вас раньше словесно! Я считаю это коучингом. Я действительно говорила тебе об этом. После первого сета, помнишь?" — ответила Циципасу судья. На что Стефанос улыбнулся и продолжил матч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...