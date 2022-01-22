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Стефанос Циципас получил предупреждение в матче 3-го круга Australian Open
Грек получал подсказки от своего отца
Апостолос Циципас, отец и тренер четвёртой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса, получил предупреждение от судьи за подсказки сыну в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2022.
Напомним, Циципас обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4. За выход в четвертьфинал Стефанос Циципас сразится с американцем Тейлором Фритцем.
Во втором сете судья на вышке заявила, что отец Циципаса нарушает кодекс, и выписала ему предупреждение. Это вызвало недоумение и бурную реакцию Стефаноса. "Должна предупредить вас за коучинг, потому что я предупреждала вас раньше словесно! Я считаю это коучингом. Я действительно говорила тебе об этом. После первого сета, помнишь?" — ответила Циципасу судья. На что Стефанос улыбнулся и продолжил матч.
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