Стефанос Циципас получил предупреждение в матче 3-го круга Australian Open

Апостолос Циципас, отец и тренер четвёртой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса, получил предупреждение от судьи за подсказки сыну в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Напомним, Циципас обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4. За выход в четвертьфинал Стефанос Циципас сразится с американцем Тейлором Фритцем.

Во втором сете судья на вышке заявила, что отец Циципаса нарушает кодекс, и выписала ему предупреждение. Это вызвало недоумение и бурную реакцию Стефаноса. "Должна предупредить вас за коучинг, потому что я предупреждала вас раньше словесно! Я считаю это коучингом. Я действительно говорила тебе об этом. После первого сета, помнишь?" — ответила Циципасу судья. На что Стефанос улыбнулся и продолжил матч.