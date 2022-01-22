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Арина Соболенко: Кажется, что в первом сете я разминаюсь, а только потом начинаю играть

Теннис
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Теннисистка прокомментировала результаты своих матчей

Арина Соболенко: Кажется, что в первом сете я разминаюсь, а только потом начинаю играть

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей форме на Australian Open.

"Кажется, что в первом сете я разминаюсь, а только потом начинаю играть.

Мне очень хочется выиграть в двух сетах, и поэтому я начинаю очень эмоционально, слишком сильно стараюсь не ошибиться, но всё выходит наоборот. А когда проигрываешь — начинаешь думать, что не стоит слишком сильно подавать и паниковать.

Я стараюсь не сосредотачиваться на подаче, забыть о ней. Сегодня это помогло. Может быть, из-за того, что в прошлых матчах я сделала много брейков, я была уверена в своем приёме, и это позволяло не волноваться о своей подаче. И делать это лучше", — сказала Соболенко на пресс-конференции после матча.

За выход в четвертьфинал стартового турнира "Большого шлема" 2022 года Соболенко поспорит с эстонкой Кайей Канепи. На нынешнем Australian Open Арина одержала третью волевую победу подряд.

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В статье: Арина Соболенко
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