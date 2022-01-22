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Australian Open. Людмила Киченок выходит во второй круг соревнований в миксте

Теннис
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Украинка проходит дальше

Australian Open. Людмила Киченок выходит во второй круг соревнований в миксте

Фото: UATV

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии в миксте.

В первом круге Людмила в паре с казахстанцем Андреем Голубевым выиграла у тандема Дарья Юрак / Рохан Бопанна (Хорватия / Индия).

Australian Open. Смешанный парный разряд. Первый круг
Людмила Киченок / Андрей Голубев (Украина / Казахстан) – Дарья Юрак / Рохан Бопанна (Хорватия / Индия) – 1:6, 6:4, 11:9

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В статье: Людмила Киченок
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