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Стефанос Циципас не сразу понял, что вышел в следующий круг Australian Open
Он немного сбился со счёта
фото - rolandgarros.com
Матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии между греком Стефаносом Циципасом и французом Бенуа Пэром закончился забавным моментом. Циципас выиграл последнее очко и стал бурно радоваться, а затем вновь вернулся на заднюю линию, не осознав, что матч окончен.
"Стеф не знает, что он выиграл!" — воскликнул комментатор Марк Петчи в прямом эфире.
Стефанос одержал победу со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4. За выход в четвертьфинал он поспорит с американцем Тейлором Фритцем.
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