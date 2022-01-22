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Стефанос Циципас не сразу понял, что вышел в следующий круг Australian Open

Теннис
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Он немного сбился со счёта

Стефанос Циципас не сразу понял, что вышел в следующий круг Australian Open

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии между греком Стефаносом Циципасом и французом Бенуа Пэром закончился забавным моментом. Циципас выиграл последнее очко и стал бурно радоваться, а затем вновь вернулся на заднюю линию, не осознав, что матч окончен.

"Стеф не знает, что он выиграл!" — воскликнул комментатор Марк Петчи в прямом эфире.

Стефанос одержал победу со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4. За выход в четвертьфинал он поспорит с американцем Тейлором Фритцем.

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В статье: Стефанос Циципас
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