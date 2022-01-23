  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Мэдисон Киз сенсационно обыграла 6-ю ракетку мира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мэдисон Киз сенсационно обыграла 6-ю ракетку мира

Теннис
(1 голосов)

Американка легко справилась со своей оппоненткой

Мэдисон Киз сенсационно обыграла 6-ю ракетку мира

фото - rolandgarros.com

Новина українською

В Мельбурне (Австралия) состоялся матч 4-го круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 26-летняя американка Мэдисон Кис (51-й номер WTA) противостояла представительнице Испании Пауле Бадосе (6-й номер WTA).

Встреча завершилась победой Кис в двух сетах.

Мэдисон Кис - Паула Бадоса 6:3, 6:1

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. На счету Кис в этом матче 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 из 16 (31%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 1 эйс, 10 двойных ошибок и 1 (100%) успешный брейк.

Таким образом, Кис первая пробилась в 1/4 финала Australian Open – 2022

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мэдисон Кис Паула Бадоса Гиберт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...