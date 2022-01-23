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Мэдисон Киз сенсационно обыграла 6-ю ракетку мира
Американка легко справилась со своей оппоненткой
фото - rolandgarros.com
В Мельбурне (Австралия) состоялся матч 4-го круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 26-летняя американка Мэдисон Кис (51-й номер WTA) противостояла представительнице Испании Пауле Бадосе (6-й номер WTA).
Встреча завершилась победой Кис в двух сетах.
Мэдисон Кис - Паула Бадоса 6:3, 6:1
Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. На счету Кис в этом матче 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 из 16 (31%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 1 эйс, 10 двойных ошибок и 1 (100%) успешный брейк.
Таким образом, Кис первая пробилась в 1/4 финала Australian Open – 2022
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