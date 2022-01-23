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Ник Кирьос и Танаси Коккинакис пробились в четвертьфинал Australian Open в парном разряде
Австрийский дуэт легко справился с оппонентами
Австралийский дуэт Ник Кирьос и Танаси Коккинакис вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2022 года в парном разряде. Они обыграли пару Ариэль Беар (Уругвай)/Гонсало Эскобар (Эквадор), сеяную на Открытом чемпионате Австралии под 15-м номером.
Ник Кирьос/Танаси Коккинакис - Ариэль Беар/Гонсало Эскобар 6:4, 4:6, 6:4
Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Кирьос и Коккинакис 23 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету южноамериканской пары — 3 эйса, 8 двойных ошибок и 2 брейка при 4 брейк-пойнтах.
За выход в полуфинал Кирьос и Коккинакис сразятся с парой Тим Пюц (Германия) — Майкл Винус (Новая Зеландия), сеяной на Открытом чемпионате Австралии под 6-м номером.
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