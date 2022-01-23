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Эшли Барти пробилась в 1/4 финала Australian Open
Барти имеет все шансы, чтобы выйти в полуфинал
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В матче 1/8 финала Барти (1) в двух сетах обыграла американку Аманду Анисимову.
Эшли Барти - Аманда Анисимова 6:4, 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Барти 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Анисимовой — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
За право выйти в полуфинал домашнего турнира "Большого шлема" Барти сразится с американкой Джессикой Пегулой (21).
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