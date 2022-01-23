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Берреттини вышел в 1/4 финала Australian Open, где сыграет с Монфисом
Матч получился напряженным
фото - flashscore.com.ua
7-я ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В матче 1/8 финала Берреттини (7) в трёх сетах обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (19).
Маттео Берреттини - Пабло Карреньо-Буст 7:5, 7:6 (7:4), 6:4
Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.
Берреттини 28 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Карреньо-Бусты — 2 эйса, 2 двойные ошибки и единственный нереализованный брейк-пойнт.
За место в полуфинале турнира Берреттини поборется с французом Гаэлем Монфисом
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