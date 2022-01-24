Костюк и Ястремская вылетели с Australian Open

Марта Костюк и Даяна Ястремская в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии проиграли девятым сеяным Каролин Долхайд и Сторм Сандерс – 4:6, 4:6.

В первом сете украинки не реализовали пять брейк-поинтов и проиграли свою подачу при счете 4:5.

Во второй партии Костюк и Ястремская вели с брейком 3:2, однако провалили концовку сета.

Марта Костюк и Даяна Ястремская были последними представительницами Украины на Australian Open.