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Костюк и Ястремская вылетели с Australian Open
Украинки не смогли пробиться в четвертьфинал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк и Даяна Ястремская в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии проиграли девятым сеяным Каролин Долхайд и Сторм Сандерс – 4:6, 4:6.
В первом сете украинки не реализовали пять брейк-поинтов и проиграли свою подачу при счете 4:5.
Во второй партии Костюк и Ястремская вели с брейком 3:2, однако провалили концовку сета.
Марта Костюк и Даяна Ястремская были последними представительницами Украины на Australian Open.
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