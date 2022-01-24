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Халеп сенсационно проиграла в четвертом круге Australian Open
Экс-первая ракетка мира попрощалась с Мельбурном
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ализе Корне вслед за Гарбинье Мугурусой выбила с Открытого чемпионата Австралии еще одну топ-теннисистку – в 1/8 финала 61-я ракетка мира из Франции разобралась с Симоной Халеп (6:4, 3:6, 6:4).
Обе теннисистки под давлением жары показали теннис не лучшего качества – Халеп и Корне на двоих сделали почти 90 невынужденных ошибок и суммарно организовали 12 брейков.
Корне с 63-й попытки впервые пробилась в четвертьфинал на турнире Большого шлема, а ее следующей соперницей станет 27-я сеяная из США Даниэль Коллинс.
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