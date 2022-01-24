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Медведев в четырех сетах оформил путевку в четвертьфинал Australian Open
Главный фаворит идет дальше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира и действующий победитель US Open Даниил Медведев в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии за 3 часа и 30 минут обыграл Максима Кресси (6:2, 7:6, 6:7, 7:5).
Россиянин подал 11 эйсов, сделал 3 брейка, отыграл 1 брейк-поинт на своей подаче и организовал 60 виннерсов при всего 11 невынужденных ошибках.
Quarterfinals? Meddy is ready ???? @DaniilMedwed overcomes an inspired Maxime Cressy to advance 6-2 7-6(4) 6-7(4) 7-5.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/dsTIOZzQ9K— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022
Даниил Медведев в седьмой раз в карьере пробился в четвертьфинал на турнире Большого шлема, а за путевку в полуфинал второй номер рейтинга АТР сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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