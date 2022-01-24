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Медведев в четырех сетах оформил путевку в четвертьфинал Australian Open

Теннис
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Главный фаворит идет дальше

Медведев в четырех сетах оформил путевку в четвертьфинал Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вторая ракетка мира и действующий победитель US Open Даниил Медведев в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии за 3 часа и 30 минут обыграл Максима Кресси (6:2, 7:6, 6:7, 7:5).

Россиянин подал 11 эйсов, сделал 3 брейка, отыграл 1 брейк-поинт на своей подаче и организовал 60 виннерсов при всего 11 невынужденных ошибках.

Даниил Медведев в седьмой раз в карьере пробился в четвертьфинал на турнире Большого шлема, а за путевку в полуфинал второй номер рейтинга АТР сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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В статье: теннис Australian Open Даниил Медведев
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