Медведев в четырех сетах оформил путевку в четвертьфинал Australian Open

Вторая ракетка мира и действующий победитель US Open Даниил Медведев в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии за 3 часа и 30 минут обыграл Максима Кресси (6:2, 7:6, 6:7, 7:5).

Россиянин подал 11 эйсов, сделал 3 брейка, отыграл 1 брейк-поинт на своей подаче и организовал 60 виннерсов при всего 11 невынужденных ошибках.

Quarterfinals? Meddy is ready ???? @DaniilMedwed overcomes an inspired Maxime Cressy to advance 6-2 7-6(4) 6-7(4) 7-5.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/dsTIOZzQ9K