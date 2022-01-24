Соболенко проиграла в 1/8 финала Australian Open

Арина Соболенко в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в двухчасовой битве уступила 115-й ракетке мира Кайе Канепи (7:5, 2:6, 6:7), которая впервые за пять лет пробилась в четвертьфинал на турнире Большого шлема.

Канепи сделала 4 брейка и проиграла 3 гейма на своей подаче. У Соболенко 15 двойных ошибок и 46 невынужденных.

В четвертьфинале Канепи сыграет с бывшей чемпионкой Ролан Гаррос Игой Швентек, которая в трех сетах обыграла Сорану Кырстя (5:7, 6:3, 6:3).

Ранее в четвертьфинал Australian Open в нижней половине турнирной сетки пробились американка Даниэль Коллинс и теннисистка из Франции Ализе Корне.