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Соболенко проиграла в 1/8 финала Australian Open
Мельбурн остался без второй ракетки мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арина Соболенко в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в двухчасовой битве уступила 115-й ракетке мира Кайе Канепи (7:5, 2:6, 6:7), которая впервые за пять лет пробилась в четвертьфинал на турнире Большого шлема.
Канепи сделала 4 брейка и проиграла 3 гейма на своей подаче. У Соболенко 15 двойных ошибок и 46 невынужденных.
В четвертьфинале Канепи сыграет с бывшей чемпионкой Ролан Гаррос Игой Швентек, которая в трех сетах обыграла Сорану Кырстя (5:7, 6:3, 6:3).
Ранее в четвертьфинал Australian Open в нижней половине турнирной сетки пробились американка Даниэль Коллинс и теннисистка из Франции Ализе Корне.
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