Циципас последним прорвался в четвертьфинал Australian Open

Стефанос Циципас в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии за 3 часа и 26 минут обыграл Тэйлора Фрица (4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4).

