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Циципас: Я концентрируюсь на построении геометрических фигур и структуре игры

Теннис
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Стефанос рассказал, на чем старается сосредоточиться

Циципас: Я концентрируюсь на построении геометрических фигур и структуре игры

CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES

Новина українською

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В матче четвёртого раунда Australian Open – 2022 Циципас в пяти сетах обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4.

"Я концентрируюсь на построении геометрических фигур и структуре игры, я сосредоточен на каждом ударе по мячу. Я пытаюсь диктовать игру, заглядывать в будущее: каков будет следующий шаг, если я сделаю какие-то вещи? Когда я играю в шахматы, я тоже погружаюсь в игру, и это прекрасно — иметь возможность сосредоточиться и находиться в этом моменте. Как будто время замедляется.

При правильном настрое и правильном отношении на протяжении всего турнира мои шансы довольно высоки", — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.

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В статье: Стефанос Циципас
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