Надаль в седьмой раз вышел в полуфинал Australian Open

Рафаэль Надаль в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах за 4 часа и 10 минут обыграл Дениса Шаповалова (6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3).

Надаль на пути к победе подал 8 эйсов, выиграл 79% очков с первого мяча, реализовал 3 из 7 брейк-поинтов, сделал 41 виннерс и допустил 28 невынужденных ошибок.

One for the ages ✨



???????? @RafaelNadal defeats Denis Shapovalov 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 to reach his seventh #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/2vp5Enfeep