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Кирьос в матче Australian Open попал мячом в ребенка
Неприятный момент
Ник Кирьос в дуэте с Танаси Коккинакисом в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии обыграл шестых сеяных Тима Пюца и Майкла Винуса (7:5, 3:6, 6:3).
В начале матча Кирьос при выполнении смеша попал мячом в ребенка. Австралиец подарил мальчику свою ракетку, после чего тот перестал плакать.
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