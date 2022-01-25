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Кирьос в матче Australian Open попал мячом в ребенка

Теннис
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Неприятный момент

Кирьос в матче Australian Open попал мячом в ребенка

Новина українською

Ник Кирьос в дуэте с Танаси Коккинакисом в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии обыграл шестых сеяных Тима Пюца и Майкла Винуса (7:5, 3:6, 6:3).

В начале матча Кирьос при выполнении смеша попал мячом в ребенка. Австралиец подарил мальчику свою ракетку, после чего тот перестал плакать.

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В статье: Australian Open Ник Кирьос
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