Барти разгромила американку и вышла в полуфинал Australian Open

Эшли Барти в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 3 минуты разгромила Джессику Пегулу (6:2, 6:0).

Австралийка подала 6 эйсов, сделала 5 брейков, отыграла 1 брейк-поинт, выиграла 81% очков с первого мяча и сделала 17 виннерсов против 7 у Пегулы.

Эшли Барти по второй раз в карьере пробилась в полуфинал Australian Open, где ее ждет матч с обладательницей 11-матчевой победной серией американкой Мэдисон Киз.