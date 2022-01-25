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Барти разгромила американку и вышла в полуфинал Australian Open

Теннис
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Первая ракетка мира приблизилась к домашнему титулу

Барти разгромила американку и вышла в полуфинал Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эшли Барти в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 3 минуты разгромила Джессику Пегулу (6:2, 6:0).

Австралийка подала 6 эйсов, сделала 5 брейков, отыграла 1 брейк-поинт, выиграла 81% очков с первого мяча и сделала 17 виннерсов против 7 у Пегулы.

Эшли Барти по второй раз в карьере пробилась в полуфинал Australian Open, где ее ждет матч с обладательницей 11-матчевой победной серией американкой Мэдисон Киз.

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В статье: Australian Open Эшли Барти Джессика Пегула
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