Барти разгромила американку и вышла в полуфинал Australian Open

Эшли Барти в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 3 минуты разгромила Джессику Пегулу (6:2, 6:0).

Австралийка подала 6 эйсов, сделала 5 брейков, отыграла 1 брейк-поинт, выиграла 81% очков с первого мяча и сделала 17 виннерсов против 7 у Пегулы.

???????? CLINICAL ????????@ashbarty defeats Jessica Pegula 6-2 6-0 in 63 minutes to advance to another #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/8YoG2KKdXK