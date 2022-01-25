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Новак Джокович заявился на турнир в Дубае

Теннис
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Серб сыграет на турнире

Новак Джокович заявился на турнир в Дубае

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявился на турнир категории ATP-500, который пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 21 по 27 февраля.

Заявочный лист турнира ATP-500 в Дубае.

1. Новак Джокович (Сербия)
2. Андрей Рублёв (Россия)
3. Феликс Оже-Альяссим (Канада)
4. Янник Синнер (Италия)
5. Хуберт Хуркач (Польша)
6. Денис Шаповалов (Канада)
7. Аслан Карацев (Россия)
8. Роберто Баутиста-Агут (Испания)
9. Гаэль Монфис (Франция)
10. Николоз Басилашвили (Грузия)
11. Даниэль Эванс (Великобритания)
12. Марин Чилич (Хорватия)
13. Карен Хачанов (Россия)
14. Ллойд Джордж Харрис (ЮАР)
15. Мартон Фучович (Венгрия)
16. Филип Краинович (Сербия)
17. Александр Бублик (Казахстан)
18. Алекс де Минор (Австралия)
19. Давид Гоффен (Бельгия)
20. Илья Ивашко (Беларусь)
21. Артур Риндеркнеш (Франция)
22. Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
23. Борна Чорич (Хорватия).

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В статье: Новак Джокович
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