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Швёнтек и Коллинс сыграют в полуфинале Australian Open
В Мельбурне определились все полуфиналистки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вслед за Эшли Барти и Мэдисон Киз до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии добрались Даниэль Коллинс и Ига Швёнтек.
Коллинс в полуфинале в двух сетах за 1 час и 30 минут обыграла сенсационную Ализе Корне (7:5, 6:1). Американка выиграла 90% очков с первой подачи и сделала 4 брейка против одного у Корне.
Швёнтек в волевом стиле за 3 часа и 2 минута сломила Кайю Канепи (4:6, 7:6, 6:3). Теннисистки на двоих выполнили 11 брейков и совершили 112 невынужденных ошибок.
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