Циципас с разгромом в третий раз вышел в полуфинал Australian Open

Стефанос Циципас в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 56 минут разбил лучшего молодого теннисиста мира Янника Синнера – 6:3, 6:4, 6:2.

???????? @steftsitsipas puts in a flawless performance to defeat Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2 and advance to his third #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/oEHvMtsDRB