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Циципас с разгромом в третий раз вышел в полуфинал Australian Open

Теннис
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Безупречный теннис от грека

Циципас с разгромом в третий раз вышел в полуфинал Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стефанос Циципас в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 56 минут разбил лучшего молодого теннисиста мира Янника Синнера – 6:3, 6:4, 6:2.

Грек реализовал 4 из 4 брейк-поинтов и не допустил ни одного критического момента в геймах на своей подаче. Также на счету Циципаса 4 эйса и 30 виннерсов.

Стефанос Циципас в третий раз за четырех последних года сыграет в полуфинале Australian Open, а его соперником станет Даниил Медведев или Феликс Оже-Альяссим.

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В статье: Australian Open Стефанос Циципас Янник Синнер
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