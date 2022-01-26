Циципас с разгромом в третий раз вышел в полуфинал Australian Open

Стефанос Циципас в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 56 минут разбил лучшего молодого теннисиста мира Янника Синнера – 6:3, 6:4, 6:2.

Statement made ‼️



???????? @steftsitsipas puts in a flawless performance to defeat Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2 and advance to his third #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/oEHvMtsDRB — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2022

Грек реализовал 4 из 4 брейк-поинтов и не допустил ни одного критического момента в геймах на своей подаче. Также на счету Циципаса 4 эйса и 30 виннерсов.

Стефанос Циципас в третий раз за четырех последних года сыграет в полуфинале Australian Open, а его соперником станет Даниил Медведев или Феликс Оже-Альяссим.