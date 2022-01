Американка Коллинс стала второй финалисткой Australian Open

Даниэль Коллинс в статусе 30-й ракетки мира в полуфинале Открытого чемпионата Австралии разгромила №9 мирового рейтинга Игу Швёнтек (6:4, 6:1). Матч продолжался 1 час и 18 минут.

The fairytale run continues for Danielle Collins ✨



The American delivers an emphatic 6-4 6-1 victory to upset 7th seed Iga Swiatek and advance to her maiden Grand Slam final.



