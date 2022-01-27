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Американка Коллинс стала второй финалисткой Australian Open

Теннис
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Новый сюрприз в Мельбурне

Американка Коллинс стала второй финалисткой Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниэль Коллинс в статусе 30-й ракетки мира в полуфинале Открытого чемпионата Австралии разгромила №9 мирового рейтинга Игу Швёнтек (6:4, 6:1). Матч продолжался 1 час и 18 минут.

Коллинс на пути к крупнейшему финалу в карьере сделала 6 брейков при двух неудачных геймах на своей подаче. Также американка подала 7 эйсов и значительно превзошла Швёнтек по количеству активно выигранных мячей – 27 против 11.

Даниэль Коллинс в финале Australian Open сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.

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В статье: Australian Open Даниэль Коллинс Ига Швёнтек
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