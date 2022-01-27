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Американка Коллинс стала второй финалисткой Australian Open
Новый сюрприз в Мельбурне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даниэль Коллинс в статусе 30-й ракетки мира в полуфинале Открытого чемпионата Австралии разгромила №9 мирового рейтинга Игу Швёнтек (6:4, 6:1). Матч продолжался 1 час и 18 минут.
The fairytale run continues for Danielle Collins ✨— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2022
The American delivers an emphatic 6-4 6-1 victory to upset 7th seed Iga Swiatek and advance to her maiden Grand Slam final.
????: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/NTeCwykXlE
Коллинс на пути к крупнейшему финалу в карьере сделала 6 брейков при двух неудачных геймах на своей подаче. Также американка подала 7 эйсов и значительно превзошла Швёнтек по количеству активно выигранных мячей – 27 против 11.
Даниэль Коллинс в финале Australian Open сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.
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