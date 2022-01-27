Представители МОК встретятся с Пэн Шуай во время Олимпийских игр в Пекине

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) проведут встречу с китайской теннисисткой Пэн Шуай, сообщает AFP со ссылкой на сотрудника организации. Он сообщил, что у МОК есть договорённость о встрече с Шуай во время Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине (Китай).

Ранее Шуай общалась с главой МОК Томасом Бахом. Они созвонились по видеосвязи в ноябре 2021 года.

Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила руководству WTA письмо с опровержением своих же слов. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.