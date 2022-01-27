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Даниэль Коллинз впервые в карьере поднимется в топ-10 рейтинга WTA
Теннисистка добилась этого благодаря победе над Свентек
фото - twitter.com
Американская теннисистка Даниэль Коллинз дебютирует в топ-10 рейтинга WTA после Australian Open. Сегодня, 27 января, 30-я ракетка мира обыграла Игу Свёнтек из Польши в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:1.
Коллинз впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема". Она в седьмой раз обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Отметим, что теперь Коллинз станет первой ракеткой США.
В финале стартового турнира "Большого шлема" 2022 года Коллинз сыграет с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.
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