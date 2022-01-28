Определились чемпионы Australian Open в миксте

В финале Открытого чемпионата Австралии в миксте пятые сеяные Кристина Младенович и Иван Додиг обыграли Джейми Форлиса и Джейсона Кублера (6:3, 6:4).

Младенович и Додиг сделали 4 брейка, чем компенсировали 2 неудачных гейма на своей подаче. Также на счету чемпионов 27 виннерсов и 4 эйса.

Кристина Младенович стала трехкратной чемпионкой Шлемов в миксте. Также в активе француженки пять титулов в парном разряде.

Иван Додиг в четвертый раз выиграл титул в миксе. Еще два раза хорват побеждал на мэйджоре в парном разряде, включая Australian Open-2021.