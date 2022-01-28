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Определились чемпионы Australian Open в миксте
Победила интернациональная пара
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Открытого чемпионата Австралии в миксте пятые сеяные Кристина Младенович и Иван Додиг обыграли Джейми Форлиса и Джейсона Кублера (6:3, 6:4).
Младенович и Додиг сделали 4 брейка, чем компенсировали 2 неудачных гейма на своей подаче. Также на счету чемпионов 27 виннерсов и 4 эйса.
Кристина Младенович стала трехкратной чемпионкой Шлемов в миксте. Также в активе француженки пять титулов в парном разряде.
Иван Додиг в четвертый раз выиграл титул в миксе. Еще два раза хорват побеждал на мэйджоре в парном разряде, включая Australian Open-2021.
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