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Определились чемпионы Australian Open в миксте

Теннис
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Победила интернациональная пара

Определились чемпионы Australian Open в миксте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В финале Открытого чемпионата Австралии в миксте пятые сеяные Кристина Младенович и Иван Додиг обыграли Джейми Форлиса и Джейсона Кублера (6:3, 6:4).

Младенович и Додиг сделали 4 брейка, чем компенсировали 2 неудачных гейма на своей подаче. Также на счету чемпионов 27 виннерсов и 4 эйса.

Кристина Младенович стала трехкратной чемпионкой Шлемов в миксте. Также в активе француженки пять титулов в парном разряде.

Иван Додиг в четвертый раз выиграл титул в миксе. Еще два раза хорват побеждал на мэйджоре в парном разряде, включая Australian Open-2021.

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В статье: Australian Open Кристина Младенович Иван Додиг
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