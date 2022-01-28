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Медведев обыграл Циципаса и сыграет с Надалем в финале Australian Open
Россиянин снова поспорит за титул в Мельбурне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в четырех сетах за 2 часа и 33 минуты разобрался со Стефаносом Циципасом (7:6, 4:6, 6:4, 6:1).
Россиянин в матче с греком подал 13 эйсов, выиграл 86% очков с первой подачи, сделал 4 брейка и совершил 39 виннерсов.
У Циципаса 5 эйсов, 67% эффективности на первом мяче, 2 брейка и 35 активно выигранных розыгрышей.
The return of @DaniilMedwed ????????— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022
The world No.2 is back in the #AusOpen men’s singles final, defeating Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 4-6 6-4 6-1.
????: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wHpouY2PTk
Даниил Медведев вышел в финал на третьем подряд хардовом Шлеме, где его ждет матч с 20-кратным победителем мэйджоров Рафаэлем Надалем.
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