Медведев обыграл Циципаса и сыграет с Надалем в финале Australian Open

Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в четырех сетах за 2 часа и 33 минуты разобрался со Стефаносом Циципасом (7:6, 4:6, 6:4, 6:1).

Россиянин в матче с греком подал 13 эйсов, выиграл 86% очков с первой подачи, сделал 4 брейка и совершил 39 виннерсов.

У Циципаса 5 эйсов, 67% эффективности на первом мяче, 2 брейка и 35 активно выигранных розыгрышей.

