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Медведев обыграл Циципаса и сыграет с Надалем в финале Australian Open

Теннис
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Россиянин снова поспорит за титул в Мельбурне

Медведев обыграл Циципаса и сыграет с Надалем в финале Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в четырех сетах за 2 часа и 33 минуты разобрался со Стефаносом Циципасом (7:6, 4:6, 6:4, 6:1).

Россиянин в матче с греком подал 13 эйсов, выиграл 86% очков с первой подачи, сделал 4 брейка и совершил 39 виннерсов.

У Циципаса 5 эйсов, 67% эффективности на первом мяче, 2 брейка и 35 активно выигранных розыгрышей.

Даниил Медведев вышел в финал на третьем подряд хардовом Шлеме, где его ждет матч с 20-кратным победителем мэйджоров Рафаэлем Надалем.

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В статье: Australian Open Стефанос Циципас Даниил Медведев
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