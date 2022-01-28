Циципас ответил на обвинения в коучинге

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал недовольство россиянина Даниила Медведева во время матча соперников в полуфинале Australian Open. Вторая ракетка мира Медведев требовал, чтобы сопернику дали предупреждение за коучинг, ему что-то подсказывал отец. Судья в итоге предупредил Циципаса уже в начале четвёртого сета. Ранее Медведев накричал на арбитра и назвал его "тупым".

"Арбитры… Не знаю, поймут ли они когда-нибудь, что я не могу ничего слышать, когда играю. Во время игры пытаюсь найти решения, стараюсь читать игру и воссоздавать её в своей голове перед розыгрышем", — сказал Циципас после матча.

Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.