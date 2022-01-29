Медведев: Наверное, все решит физика

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал ожидания от финального матча Открытого чемпионата Австралии против легендарного испанца Рафаэля Надаля (АТР №4).

"Буду обсуждать тактику с тренером, но, наверное, все решит физика. Рафа любит заставлять играть длинные розыгрыши, я тоже. Это будет хорошее сражение. Но я помню финал год назад в Австралии, пусть против другого соперника. Стараюсь быть лучше готовым, более собранным и выложиться максимум по части тенниса, физически и психологически. Рафа от первого до последнего розыгрыша будет бороться по максимуму, мне тоже нужно попробовать.

Что я думаю о погоне за 21-м Шлемом? На мне нет этого давления, я только иду за вторым титулом и не пытаюсь побить все эти рекорды. Не буду вам врать - я знал, к чему стремился Новак в Нью-Йорке, знаю чего может достичь Рафа здесь, но я стараюсь не думать об этом. Это их дело, а я здесь просто для того, чтобы выиграть свой финал" – сказал он.