Барти побеждает Коллинс в финале Australian Open

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти победила в финале Australian Open 2022. В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу США Даниэль Коллинс (WTA №30).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралия

17-30 января

хард

Призовой фонд: $29,7 млн.долл.

Финал

Эшли Барти (WTA №1) (Автралия) – Даниэль Коллинс (США) (WTA №30)

2 – 0 (6-3; 7-6)

Статистика матча (источник - flashscore.ua):

Путь к финалу:

R128: Леся Цуренко (№119) 6:0, 6:1.

R64: Лучия Брондзетти (№142) 6:1, 6:1.

R32: Камилла Джорджи (№33) 6:2, 6:3.

R16: Аманда Анисимова (№60) 6:4, 6:3.

QF: Джессика Пегула (№21) 6:2, 6:0.

SF: Мэдисон Киз (№51) 6:1, 6:3.

Для Барти это первая победа на открытом чемпионате Австралии. До этого ее лучшим результатом была стадия 1/2 финала (2020). Она сохранит лидерство в мировом рейтинге, а Коллинс с понедельника дебютирует в ТОП 10. Счет очных встреч 4-1 в пользу Эшли.

Барти стала первой австралийкой за последние 44 года, сумевшей праздновать победу на домашнем Grand Slam. Этот "шлем" стал третьим в ее коллекции.