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Барти побеждает Коллинс в финале Australian Open
Поздравляем австралийку с выдающимся триумфом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти победила в финале Australian Open 2022. В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу США Даниэль Коллинс (WTA №30).
Статистика матча (источник - flashscore.ua):
Путь к финалу:
R128: Леся Цуренко (№119) 6:0, 6:1.
R64: Лучия Брондзетти (№142) 6:1, 6:1.
R32: Камилла Джорджи (№33) 6:2, 6:3.
R16: Аманда Анисимова (№60) 6:4, 6:3.
QF: Джессика Пегула (№21) 6:2, 6:0.
SF: Мэдисон Киз (№51) 6:1, 6:3.
Для Барти это первая победа на открытом чемпионате Австралии. До этого ее лучшим результатом была стадия 1/2 финала (2020). Она сохранит лидерство в мировом рейтинге, а Коллинс с понедельника дебютирует в ТОП 10. Счет очных встреч 4-1 в пользу Эшли.
Барти стала первой австралийкой за последние 44 года, сумевшей праздновать победу на домашнем Grand Slam. Этот "шлем" стал третьим в ее коллекции.
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