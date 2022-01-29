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Барти – Коллинс: Видео-обзор финала Australian Open

Теннис
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Великолепный матч

Барти – Коллинс: Видео-обзор финала Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти, победила в финале Australian Open 2022 американку Даниэль Коллинс (WTA №30).

Вашему вниманию видео-обзор матча:

Напомним, ранее Свитолина показала, что для нее означает счастье.

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В статье: Эшли Барти Даниэль Коллинс
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