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Барти – Коллинс: Видео-обзор финала Australian Open
Великолепный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти,
Вашему вниманию видео-обзор матча:
Напомним, ранее Свитолина
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