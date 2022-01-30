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Рафаэль Надаль - Даниил Медведев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала AO

Теннис
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Испанец в шаге от рекорда

Рафаэль Надаль - Даниил Медведев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала AO

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Для Рафаэля Надаля титул в Австралии станет 21-й победой на турнире Большого шлема и по этому показателю испанец может выйти на единоличное первое место в гонке по количеству титулов. На счету Даниила Медведева пока только одна победа на ТБШ. В прошлом году он уже выходил в финал, где проигрывал Джоковичу. Продолжит традицию?

Australian Open. Финал. Начало в 10:30
Рафаэль Надаль (Испания) - Даниил Медведев (Россия)

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В статье: Рафаэль Надаль Даниил Медведев
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