Рафаэль Надаль - Даниил Медведев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала AO

Для Рафаэля Надаля титул в Австралии станет 21-й победой на турнире Большого шлема и по этому показателю испанец может выйти на единоличное первое место в гонке по количеству титулов. На счету Даниила Медведева пока только одна победа на ТБШ. В прошлом году он уже выходил в финал, где проигрывал Джоковичу. Продолжит традицию?

Australian Open. Финал. Начало в 10:30

Рафаэль Надаль (Испания) - Даниил Медведев (Россия)