Барти после победы на АО: Впереди много работы

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти, после победы в финале АО 2022 рассказала, чувствует ли себя великой спортсменкой. Ее слова цитирует WTA:

"У меня еще много работы. Если честно, я не чувствую, что должна стоять рядом с большими чемпионками нашего спорта. Я все еще учусь и оттачиваю свое мастерство.

Отлично, что я достигла стабильности на всех кортах. Это была одна из главных задач, которую поставил мой бывший тренер. И теперь выиграть "Шлемы" на всех покрытиях просто замечательно. Я никогда не думала, что у меня такое получится" – сказала она.