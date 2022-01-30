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Барти после победы на АО: Впереди много работы

Теннис
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Австралийка самая лучшая

Барти после победы на АО: Впереди много работы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти, после победы в финале АО 2022 рассказала, чувствует ли себя великой спортсменкой. Ее слова цитирует WTA:

"У меня еще много работы. Если честно, я не чувствую, что должна стоять рядом с большими чемпионками нашего спорта. Я все еще учусь и оттачиваю свое мастерство.

Отлично, что я достигла стабильности на всех кортах. Это была одна из главных задач, которую поставил мой бывший тренер. И теперь выиграть "Шлемы" на всех покрытиях просто замечательно. Я никогда не думала, что у меня такое получится" – сказала она.

Напомним, ранее Крейчикова и Синякова победили в паре АО.

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В статье: Эшли Барти
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