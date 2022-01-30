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На финале Australian Open болельщик выбежал на корт. Видео

Теннис
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На финале Australian Open болельщик выбежал на корт. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во время финального матча Открытого чемпионата Австралии между Данилом Медведевым (АТР №2) и Рафаэлем Надалем (АТР №6) на корт выбежал болельщик с баннером, но был сразу задержан персоналом.

Как выяснилось позже, надпись на баннере была посвящена плохому содержанию беженцев на территории Австралии.

Ранее Барти прокомментировала победу на АО.

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В статье: Australian Open
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