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На финале Australian Open болельщик выбежал на корт. Видео
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время финального матча Открытого чемпионата Австралии между Данилом Медведевым (АТР №2) и Рафаэлем Надалем (АТР №6) на корт выбежал болельщик с баннером, но был сразу задержан персоналом.
Как выяснилось позже, надпись на баннере была посвящена плохому содержанию беженцев на территории Австралии.
Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022
Ранее Барти
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