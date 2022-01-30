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Медведев назвал идиотами болельщиков на финале Australian Open

Теннис
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Невроз

Медведев назвал идиотами болельщиков на финале Australian Open

UA-Футбол
Новина українською

Российский теннисист Даниил Медведев (АТР №2) во время финального матча Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля (АТР №6) в разговоре с главным рефери поединка назвал болельщиков идиотами за выкрики во время своих подач.

"Они идиоты. Мозгов нет. Пустой мозг. Жизнь, наверное, очень плохая" – сказал он.

Напомним, что ранее на корт выбежал болельщик.

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В статье: Australian Open Даниил Медведев
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