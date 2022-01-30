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Медведев назвал идиотами болельщиков на финале Australian Open
Невроз
Российский теннисист Даниил Медведев (АТР №2) во время финального матча Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля (АТР №6) в разговоре с главным рефери поединка назвал болельщиков идиотами за выкрики во время своих подач.
"Они идиоты. Мозгов нет. Пустой мозг. Жизнь, наверное, очень плохая" – сказал он.
Напомним, что ранее на корт
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