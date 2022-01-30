Медведев назвал идиотами болельщиков на финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев (АТР №2) во время финального матча Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля (АТР №6) в разговоре с главным рефери поединка назвал болельщиков идиотами за выкрики во время своих подач.

"Они идиоты. Мозгов нет. Пустой мозг. Жизнь, наверное, очень плохая" – сказал он.