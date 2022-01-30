Надаль победил Медведева в финале Australian Open и взял 21-й Grand Slam

Испанский теннисист, шестая ракетка мира Рафаэль Надаль, победил в финальном матче Открытого чемпионата Австралии. В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел россиянина Данила Медведева (АТР №2). Матч длился 5 часов 30 минут.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралия

17-30 января

Хард

Призовой фонд: $29,7 млн.

Финал

Даниил Медведев (АТР №2) (Россия) – Рафаэль Надаль (АТР №6) (Испания)

2 – 3 (6-2; 7-6; 4-6; 4-6; 5-7)

Статистика матча (источник - flashscore.ua):

Путь к финалу:

1-й круг: Гирон (АТР №66) (6-1; 6-4; 6-2)

2-й круг: Ханфманн (АТР №№126) (6-2; 6-3; 6-4)

3-й круг: Хачанов (АТР №30) (6-3; 6-2; 3-6; 6-1)

4-й круг: Маннарино (АТР №69) (7-6; 6-2; 6-2)

1/4 финала: Шаповалов (АТР №14)(6-3; 6-4; 4-6; 3-6; 6-3)

1/2 финала: Берреттини (АТР №7) (6-3; 6-2; 3-6; 6-3)

По личным встречам Надаль увеличил свое преимущество к счету 4-1 .

Этот финал стал шестым для Рафаэля на Australian Open (вторая победа: 2009 и 2022) и вторым для Медведева (после прошлогоднего поражения Джоковичу). Легендарный испанец стал первым теннисистом в истории, которому удалось завоевать 21 титул серии Grand Slam.

Надаль провел свой 29-й финал на турнирах Большого Шлема. Рафа стал вторым игроком в Открытой Эре и четвертым в истории тенниса, выигравшим на каждом "мейджоре" хотя бы дважды.

Испанец проигрывал в финалах Australian Open в 2012 и 2019 годах Новаку Джоковичу, в 2014 году Стену Вавринке, в 2017 году Роджеру Федереру. Надаль выиграл в своих последних 3 финалах на "мейджорах".