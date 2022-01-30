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Надаль победил Медведева в финале Australian Open и взял 21-й Grand Slam
Легендарное достижение испанского спортсмена
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, шестая ракетка мира Рафаэль Надаль, победил в финальном матче Открытого чемпионата Австралии. В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел россиянина Данила Медведева (АТР №2). Матч длился 5 часов 30 минут.
Статистика матча (источник - flashscore.ua):
Путь к финалу:
1-й круг: Гирон (АТР №66) (6-1; 6-4; 6-2)
2-й круг: Ханфманн (АТР №№126) (6-2; 6-3; 6-4)
3-й круг: Хачанов (АТР №30) (6-3; 6-2; 3-6; 6-1)
4-й круг: Маннарино (АТР №69) (7-6; 6-2; 6-2)
1/4 финала: Шаповалов (АТР №14)(6-3; 6-4; 4-6; 3-6; 6-3)
1/2 финала: Берреттини (АТР №7) (6-3; 6-2; 3-6; 6-3)
По личным встречам Надаль увеличил свое преимущество к счету 4-1.
Этот финал стал шестым для Рафаэля на Australian Open (вторая победа: 2009 и 2022) и вторым для Медведева (после прошлогоднего поражения Джоковичу). Легендарный испанец стал первым теннисистом в истории, которому удалось завоевать 21 титул серии Grand Slam.
Надаль провел свой 29-й финал на турнирах Большого Шлема. Рафа стал вторым игроком в Открытой Эре и четвертым в истории тенниса, выигравшим на каждом "мейджоре" хотя бы дважды.
Испанец проигрывал в финалах Australian Open в 2012 и 2019 годах Новаку Джоковичу, в 2014 году Стену Вавринке, в 2017 году Роджеру Федереру. Надаль выиграл в своих последних 3 финалах на "мейджорах".
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