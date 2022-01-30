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Рафа - главная легенда мужского тенниса. Он единственный, кто выиграл 21 Шлем

Теннис
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Великий!

Рафа - главная легенда мужского тенниса. Он единственный, кто выиграл 21 Шлем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Рафаэль Надаль выиграл только второй в истории Открытый чемпионат Австралии. В финале испанец в матче, который длился более пяти часов, обыграл россиянина Даниила Медведева. По сетам Рафа проигрывал 0:2, однако взял три остальных.

Эта победа стала для испанца 21-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю он - лучший теннисист мужской сетки в истории тенниса. У ближайших преследователей - Роджера Федерера и Новака Джоковича - по 20 побед на данный момент.

Рафаэль Надаль 13 раз поднимал над головой трофей за победу на Ролан Гаррос, четырежды выигрывал US Open, а также по два раза побеждал на Уимблдоне и Australian Open.

А вот исторический матч-болл.

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В статье: Рафаэль Надаль
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