Рафа - главная легенда мужского тенниса. Он единственный, кто выиграл 21 Шлем

Рафаэль Надаль выиграл только второй в истории Открытый чемпионат Австралии. В финале испанец в матче, который длился более пяти часов, обыграл россиянина Даниила Медведева. По сетам Рафа проигрывал 0:2, однако взял три остальных.

Эта победа стала для испанца 21-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю он - лучший теннисист мужской сетки в истории тенниса. У ближайших преследователей - Роджера Федерера и Новака Джоковича - по 20 побед на данный момент.

21. Grand. Slams. History. Made.???? @RafaelNadal makes history breaking the record for most Grand Slams men’s singles titles. Congratulations, Rafa!???????? #AusOpen | #AO2022 | #Rafa21 pic.twitter.com/JL0vwzQ2AK

Рафаэль Надаль 13 раз поднимал над головой трофей за победу на Ролан Гаррос, четырежды выигрывал US Open, а также по два раза побеждал на Уимблдоне и Australian Open.

А вот исторический матч-болл.

Another chapter is written ????@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

????: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OlMvhlGe6r