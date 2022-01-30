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Рафа - главная легенда мужского тенниса. Он единственный, кто выиграл 21 Шлем
Великий!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Надаль выиграл только второй в истории Открытый чемпионат Австралии. В финале испанец в матче, который длился более пяти часов, обыграл россиянина Даниила Медведева. По сетам Рафа проигрывал 0:2, однако взял три остальных.
Эта победа стала для испанца 21-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю он - лучший теннисист мужской сетки в истории тенниса. У ближайших преследователей - Роджера Федерера и Новака Джоковича - по 20 побед на данный момент.
21. Grand. Slams. History. Made.????@RafaelNadal makes history breaking the record for most Grand Slams men’s singles titles. Congratulations, Rafa!???????? #AusOpen | #AO2022 | #Rafa21 pic.twitter.com/JL0vwzQ2AK— ATP Tour (@atptour) January 30, 2022
Рафаэль Надаль 13 раз поднимал над головой трофей за победу на Ролан Гаррос, четырежды выигрывал US Open, а также по два раза побеждал на Уимблдоне и Australian Open.
А вот исторический матч-болл.
Another chapter is written ????@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022
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????: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OlMvhlGe6r
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