Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-15, Калинина обновила личный рекорд

После Открытого чемпионата Австралии первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на две позиции и стала 15-й ракеткой мира.

Ангелина Калинина начала неделю с новым персональным рекордом – теннисистка из Новой Каховки прогрессировала на 48-ю позицию в мировом рейтинге.

Солидного прогресса добилась Марта Костюк, которая в Мельбурне дошла до третьего круга. Киевлянка совершила скачок на 14 позиций и теперь занимает 52-ю строку.

Также прогресса в рейтинге WTA добились Леся Цуренко (111-е место, +8) и Катерина Байндл (140-е место, +9), а Дарья Снигур побила личный рекорд (141-е место).

Топ-10 рейтинга WTA. 31 января 2022 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8331

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5698

3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5533

4 (9). Ига Швёнтек (Польша) — 4456

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4452

6 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4429

7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4195

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 4071

9 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 3871

10 (30). Даниэль Коллинс (США) — 3071