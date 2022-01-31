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Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-15, Калинина обновила личный рекорд
Обновленная ситуация в женском теннисном рейтинге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После Открытого чемпионата Австралии первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на две позиции и стала 15-й ракеткой мира.
Ангелина Калинина начала неделю с новым персональным рекордом – теннисистка из Новой Каховки прогрессировала на 48-ю позицию в мировом рейтинге.
Солидного прогресса добилась Марта Костюк, которая в Мельбурне дошла до третьего круга. Киевлянка совершила скачок на 14 позиций и теперь занимает 52-ю строку.
Также прогресса в рейтинге WTA добились Леся Цуренко (111-е место, +8) и Катерина Байндл (140-е место, +9), а Дарья Снигур побила личный рекорд (141-е место).
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8331
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5698
3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5533
4 (9). Ига Швёнтек (Польша) — 4456
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4452
6 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4429
7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4195
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 4071
9 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 3871
10 (30). Даниэль Коллинс (США) — 3071
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