Надаль: Это крупнейший камбэк в моей карьере

Рафаэль Надаль высказался после исторической победы над Даниилом Медведевым в финале Australian Open – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

«Если мы сложим все вместе…да, вероятно, это крупнейший камбэк в моей теннисной карьере.

Без сомнений, это был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. Это очень много значит для меня.

Я повторял себе на протяжении всего матча, я много раз проигрывал в Мельбурне, имея шансы, иногда мне немного не везло. Я просто хотел продолжать верить до конца. Просто хотел дать себе шанс», - цитирует Надаля официальный сайт АТР.

Рафаэль Надаль после 21-й победы стал рекордсмен в истории тенниса по количеству титулов на турнирах Большого шлема, опередив Новака Джоковича и Роджера Федерера (по 20).