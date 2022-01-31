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Надаль: Это крупнейший камбэк в моей карьере
Да, это было эпично
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Надаль высказался после исторической победы над Даниилом Медведевым в финале Australian Open – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.
«Если мы сложим все вместе…да, вероятно, это крупнейший камбэк в моей теннисной карьере.
Без сомнений, это был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. Это очень много значит для меня.
Я повторял себе на протяжении всего матча, я много раз проигрывал в Мельбурне, имея шансы, иногда мне немного не везло. Я просто хотел продолжать верить до конца. Просто хотел дать себе шанс», - цитирует Надаля официальный сайт АТР.
Рафаэль Надаль после 21-й победы стал рекордсмен в истории тенниса по количеству титулов на турнирах Большого шлема, опередив Новака Джоковича и Роджера Федерера (по 20).
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