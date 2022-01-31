Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль: топ-5 ударов в финале Australian Open. ВИДЕО
Это стоит увидеть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал Открытого чемпионата Австралии представил топ-5 розыгрышей Рафаэля Надаля в финальном матче против Даниила Медведева.
Надаль отыгрался с 0:2 по сетам (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5) и выиграл рекордный в истории мужского тенниса 21-й титул на турнирах Большого шлема.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чтобы сплотиться. Тренер женской команды Райо предлагал ассистентам "вместе трахнуть девушку"
- Довбику будет сложно перейти в ТОП-клуб. Объясняет медицинская наука
- Казахстан - Украина. Анонс и прогноз на четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
- Рафаэль Надаль - Даниил Медведев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала AO
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...