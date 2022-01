Как Надаль стал величайшим чемпионом в истории тенниса

По материалам официального сайта АТР

Когда Рафаэль Надаль на Уимблдоне в 2003 году впервые появился на турнире Большого шлема, прошло всего три недели с того момента, как он отметил 17-й день рождения. Тогда Рафа еще не культивировал образ с пиратскими штанами и майками, подчеркивающими его внушительные бицепсы, и даже у его тренера Тони Надаля было такое же детское лицо. Но если вы закроете глаза и послушаете отрывки тех матчей, звук ударов Надаля с форхенда звучит так же, как и спустя почти 20 лет.

В тот день – 23 июня 2003 года – когда молодой Надаль вышел на корт против 19-летнего хорвата Марио Анчича, в воздухе витало смутное волнение. Испанец был, пожалуй, самым разрекламированным подростком со времен Бьорна Борга, и фанаты, как выразилась в то время The Guardian, были готовы сидеть даже на ступеньках, лишь бы хотя бы мельком увидеть его. Надаль из-за травмы локтя пропустил Ролан Гаррос, а его опыт игры на траве перед дебютом на Уимблдоне измерялся всего тремя днями.

Анчич, будучи таким же талантливым юниором, за год до того обыграл на Уимблдоне Роджера Федерера. Но Надаля это не впечатлило – Рафа разобрался с хорватом в четырех сетах и открыл счет победам на мэйджорах. Особо прозорливые эксперты уже тогда поняли, что появился сейсмический талант, который однажды посягнет на рекорды тенниса. Другие же по-прежнему считали его ограниченным грунтовиком – и будут считать еще долгие годы.

Надаль провел в теннисе почти два десятилетия, одурачивая этих критиков, пока в воскресенье он побил самый грандиозный рекорд в истории, став лучшим по количеству титулов на турнирах Большого шлема.

«В нем больше голода, чем у кого-либо, кого я видел» – Маноло Поян

Так как же не по годам развитому ребенку с острова в Балеарском море удалось выиграть больше мэйджоров, чем кто-либо в истории спорта? Основа успеха Надаля начинается и заканчивается его семьей и ценностями, которые они ему привили, — говорит Маноло Поян, испанский телеведущий, который следит за карьерой Рафы с 17 лет, комментируя многие его матчи для телеканала Eurosport. «Его учили быть скромным, проявлять уважение и усердно работать», — говорит Поян.

Но многие другие учились тому же и не выиграли ни одного местного клубного турнира, не говоря уже о 21 титуле на Шлемах, так что, конечно, было и многое другое. «В него больше голода, чем у кого-либо, кого я видел», — говорит Поян. «И люди, которые сомневались в нем, сделали его сильнее».

После того, как Надаль выиграл тот первый матч на Уимблдоне в 17 лет, он одержал еще одну победу, а затем в третьем раунде проиграл Парадорну Шричафану. Это было благоприятное начало его карьеры на турнирах Большого шлема, особенно с учетом обстоятельств, но после Рафа потерпел болезненное поражение в Мадриде в финале национального чемпионата Испании, проиграв в решающем матче Фелисиано Лопесу, который был на пять лет старше его. Этот матч был первым шансом Пояна увидеть дерзкого молодого игрока, который к тому моменту в 16-летнем возрасте на Мастерсах уже побеждал теннисистов из топ-10 Альберта Косту и Карлоса Мойю.

Поян был поражен игрой Надаля — смертельными ударами справа, сюрреалистичным верхним вращением, достойным Сальвадора Дали, работой ног, интенсивностью; казалось, что у него есть все. «Я думал, что он гений, честное слово, — говорит эксперт.

Надалю понадобилось еще четыре мэйджора, прежде чем он добился большого прорыва на турнирах Большого шлема – испанец стильно отпраздновал свое 19-летие и свое первое появление на Ролан Гаррос, победив Роджера Федерера на пути к титулу. Он ошеломил швейцарца в том полуфинальном матче, сделав целых девять брейков – унижение, которого швейцарец никогда раньше не испытывал.

The Spaniard made his Grand Slam debut in 2003 at Wimbledon and quickly rose up the ranks…



In 2005 at the age of 19, Nadal defeated Mariano Puerta to become just the second male player to win Roland-Garros on their first attempt ???? pic.twitter.com/ZmSH1okra4 — ITF (@ITFTennis) January 30, 2022

Первая победа Надаля в Париже принесла ему мировую известность. Свирепости подростка, который, казалось, не знал границ и обладал энергией, чтобы преследовать каждый мяч, было достаточно, чтобы очаровать каждого болельщика, который был свидетелем его матчей. «Он не только лучший на грунте, благодаря своей харизме и выдержке, он также стал мировой спортивной иконой», — писала газета El País после финала 2005 года. «Никогда нельзя претендовать на победный удар против Надаля, потому что у него такие впечатляющие запасы энергии. Он отдает все свои силы, никогда не сдается ни в одном розыгрыше и все же кажется менее уставшим, чем его соперника», — продолжила самая читаемая газета Испании, восхваляя новую национальную икону.

«Когда я выиграл, в то время думал, что это самое большое достижение, которого я добьюсь в своей карьере», — вспоминал Надаль годы спустя. «Теперь я буду играть со спокойной душой, я буду более расслаблен до конца своей карьеры. Но я совершенно ошибся. Проходят годы, и ты нервничаешь в каждом матче, во всех поединках ты хочешь играть хорошо, ты хочешь иметь шанс продолжать побеждать и, честно говоря, душевное спокойствие, которое, как я думал, даст победа на Ролан Гаррос, для меня было мимолетным».

Все было действительно так. Когда несколько недель спустя он во втором круге Уимблдона проиграл 69-й ракетке мира Жилю Мюллеру, сомневающиеся критики снова расправили плечи.

В The Guardian тогда отметились следующими словами: «В своих панталонах, рубашке без рукавов и повязке на голове он выглядел как статист для фильма о пиратах, который оказался не на той съемочной площадке, настолько неловко он чувствовал себя на протяжении всего матча против теннисиста из Люксембурга. Его сцена — красная глина Ролан Гаррос».

Мюллер был солидарен: «Думаю, Надаль вероятно никогда не выиграет Уимблдон». Тем не менее, Рафа настаивал на том, что его целью остается победа на Уимблдоне. В тот день он не искал оправданий, а просто признал, что соперник был лучше его.

Пренебрежительное отношение сейчас кажется смехотворным, но в то время оно представляло общепринятую точку зрения в мире тенниса. Дерзкий молодой выскочка с Майорки не был создан ни для чего, кроме глины, по крайней мере, так считали некоторые. Но Надаль в 2006 и 2007 годах разрушил критику скептиков, когда дважды побеждал на Ролан Гаррос и дважды доходил до финала на Уимблдоне, неизменно проигрывая Федереру.

Это были первые дни того, что позднее стало одним из величайших соперничеств в спорте. Но даже когда он довел великого швейцарца до пяти сетов на Уимблдоне 2007 года, многие все еще сомневались, что он когда-нибудь затмит Федерера на траве или даже на кортах с твердым покрытием, где на тот момент он еще не выиграл ни одного крупного турнира.

Но все изменилось для испанца 7 июля 2008 года в 21:16 по Гринвичу. В этот момент в сумерках на центральном корте Уимблдона после практически 5-часовой борьбы с Федерером в финале он перевернул сценарий, заявив всему миру, что он не просто ограниченный король грунтовых кортов.

«Я разочарован и подавлен», — сказал Федерер, который вышел на матч с 65 победами подряд на траве. Когда Федерера попросили сравнить его недавнее поражение на Ролан Гаррос с этим, он не стал стесняться в словах. «Это катастрофа, — признал он. «Париж был ничем по сравнению с этим».

Для Федерера это фиаско в финальном матче с Рафой была сродни разграблению его замка. Надаль отметил завоевание, забравшись в ложу игрока, чтобы обнять своих родителей, своего дядю Тони и испанского наследного принца Фелипе и принцессу Летицию.

Вскоре стали появляться упоминания о престоле. Marca, крупнейшее спортивное издание Испании, назвало триумф манакорца в Лондоне сменой караула. «Надаль побеждает в войне за престолонаследие» — вот слова, выбранные для определения героической победы на лондонском стадионе, который до этого был личным прибежищем швейцарца Федерера.

«Он по-прежнему лучший», — сказал Надаль о Федерере. «Он по-прежнему пятикратный чемпион Уимблдона. Теперь у меня есть один титул, так что для меня это очень, очень важный день».

✨iconic✨



Wimbledon 2008, Rafael Nadal ended Roger Federer’s Wimbledon dominance. pic.twitter.com/heKgtC8jAF — Skynix ☔️ (@primenadal) September 3, 2021

Действительно, это был поворотный момент для Надаля и для тенниса. В следующий раз, когда Надаль встретился с Федерером в финале Шлема, шесть месяцев спустя на Открытом чемпионате Австралии, испанец снова победил. Получив тарелку за второе место, Федерер расплакался и изо всех сил пытался произнести речь того, кто проиграл.

«Боже, это меня убивает», — сказал он, склонив голову и отступая от микрофона. Надаль утешил его, обняв Федерера левой рукой и прижавшись головой к голове Роджера, чтобы обменяться несколькими тихими словами утешения. Для Надаля это был всего лишь шестой мэйджор, но это было похоже на момент смены караула.

Когда подошла очередь Рафы взять микрофон, он рассмешил толпу скромным извинением перед Федерером за свою превосходную игру.

— Ну, во-первых, извини за сегодня, — сказал он.

Доминирование Надаля на кортах с твердым покрытием сделало его легендой в туре, доказав, что он был игроком, способным на все. «У нас заканчиваются превосходные эпитеты, но реальность остается неизменной; Рафаэль Надаль правит миром тенниса во всех смыслах этого слова», — заявила газета El Mundo после победы теннисиста из Мальорки в Мельбурн Парке. «Грунтовые корты во всем мире и трава Уимблдона уже знали это, а с сегодняшнего дня это знают и корты с хардовым покрытием Мельбурна». Это была ключевая глава в его соперничестве с Федерером.

Thought I'd put together a thread of some of my favourite points on the ATP side ????



1/ Federer vs Nadal, Australian Open Final 2009



-- Back-to-back miracles of shotmaking --



Full Match: https://t.co/NrgpGhkh6u pic.twitter.com/mJQJtJrsQq — Matthew Willis (@mattracquet) May 1, 2020

Дуэт двух культовых теннисистов за следующие восемь лет всего трижды пересекался на турнирах Большого шлема – в финале Ролан Гаррос в 2011 году и в полуфиналах 2012 и 2014 годов в Мельбурне. И каждый раз побеждал Надаль. Федерер долго ждал шанс для реванша – и дождался его в финале Australian Open в 2017 году.

Хотя Надаль взял контроль над соперничеством с Федерером после двух подряд побед в финалах мэйджоров, предстоящие месяцы стали непростыми для испанца. В 2009-м он потерпел шокирующее поражение от Робина Содерлинга на Ролан Гаррос, его первое в карьере фиаско в Париже, после чего несколько недель спустя снялся с Уимблдона с тендинитом в коленях.

Легенда о четырехкратном чемпионе Надале в Париже уже была данностью, поэтому поражение, частый спутник спорта, не могло повлиять на его величие. «Два соперника подошли к сетке и уважительно пожали друг другу руки перед ошеломленной толпой, которой пришлось протереть глаза, чтобы поверить в то, что они видят», — сообщила El País о первом вылете Рафы с Ролан Гаррос.

У испанцев есть пословица «al mal tiempo, buena cara», что означает «сохраняй счастливое лицо в трудные времена» – и Надаль сделал именно это после поражения от Содерлинга.

2009 French Open Men's 4R:



(23)Robin Söderling def. (1)Rafael Nadal 6-2, 6-7(2), 6-4, 7-6(2)



Nadal had won the French Open all 4 times he had played it and he was 31-0 lifetime.



This is one of the most famous upsets in tennis history and Söderling went all the way to the final pic.twitter.com/Kj5r9ERfwl — Tennis Historian (@HistorianTennis) June 7, 2021

«Это не трагедия — проиграть здесь, в Париже», — сказал он. «Это должно было случиться однажды, и это отличный сезон для меня».

Если сезон 2009 года стал просто отличным для Надаля, то 2010-й выдался для испанца просто превосходным – он выиграл три из четырех турниров Большого шлема, включая первый в карьере триумф на US Open.

Мир тенниса был у ног Надаля, но в это время началось восхождение Новака Джоковича, которого Рафа обыграл в решающем матче Открытого чемпионата США. С 2011 по 2014 года манакорец неизменно побеждал на Ролан Гаррос, но за пределами Парижа смог взять титул только на US Open-2013 при четырех поражениях в решающих матчах мэйджоров.

В 2015-2016 годах Надаль страдал от хронических травм и не выиграл ни одного турнира Большого шлема, в то время как Джокович взял пять из восьми. Его снова начали списывать, некоторые говорили, что Рафа слишком долго полагался на своего дядю Тони и теперь нуждается в смене тренера. Другие утверждали, что стиль Надаля слишком зависим от его физического состояния, что исключает вероятность длительной карьеры и посягательств на рекорды тенниса.

Надаль слышал об этом как минимум с 2006 года. Он встал на дыбы, когда The New York Times спросила его об этом в 2009 году.

«Они говорили это три года назад, что я не выдержу», — сказал Надаль. «И через четыре года я стал лучше, чем когда-либо. Меня это раздражает, нет? Я устал от того, что люди говорят мне, что я не могу продолжать так играть».

Sports Illustrated написал, что даже самые «ярые фанаты» Надаля надеялись, что его карьера не подошла к закату после того, как он проиграл Дастину Брауну во втором раунде Уимблдона в 2015 году. Несколько месяцев спустя, когда он уступил Фабио Фоньини в третьем круге Открытого чемпионата США USA Today назвала его 29-летним теннисистом, совершающим «долгую и печальную прогулку» к отходу на пенсию. Затем на старте сезона 2016 года он уступил в первом матче на Australian Open, что побудило автора The New York Times высказать мнение: «По сравнению с его отличными сезонами, Надаль находится в упадке».

Вопросы о его будущем задавали и в родной стране Надаля. «Он потерял эту внеземную ауру, устрашающий, убийственный взгляд», — написала газета El Mundo о желании испанца сделать свою игру более агрессивной. «На пороге 30-летия трудно существенно изменить методы работы, которые сделали его одним из величайших теннисистов всех времен». Затем ему пришлось отказаться от участия в Ролан Гаррос из-за травмы левого запястья, что вызвало новые вопросы о том, позволит ли его тело бросить вызов книгам рекордов.

Ситуация усугубилась после того, как Надаль в четвертом раунде US Open проиграл французу Люке Пую. На послематчевой пресс-конференции испанец был нехарактерно вспыльчив с репортером, который спросил его, оказывает ли на него давление игра на мэйджорах.

«После того, как вы выиграли 14 Шлемов и много раз попадали в полуфинал, вы чувствуете, что это давление?», – он спросил. «В 30 лет, после той карьеры, которая у меня есть, это не вопрос давления».

И все же Надаль был вынужден признать, что ему нужно адаптировать свою игру, чтобы продолжать побеждать.

«Теннис немного меняется, — сказал испанец. «Все сильно бьют по мячу и пытаются забивать виннерсы из любой позиции. В этом аспекте игра стала немного более сумасшедшей».

В декабре 2016 года Надаль объявил о входе Карлоса Мойи в свой тренерский штаб. С одним из героев своего детства и великим наставником на протяжении всей своей карьеры манакорец искал новое направление для своего спортивного переосмысления. Мойя, первый в истории Испании лидер рейтинга АТР, так говорил об этом союзе. «[Рафа] — особенный игрок, но, прежде всего, отличный человек и друг, в которого я очень верю. Я хочу, чтобы он вернулся к завоеванию титулов, на которые мы все надеемся».

Но, как любой великий чемпион, Надаль не сидел сложа руки. Он работал над своей подачей и прибавил в активности у сетки. Результатом этих перемен стал рекорд 23-2 на мейджорах в 2017 году с титулами на Ролан Гаррос и Открытом чемпионате США, его 15-й и 16-й Шлемы, не говоря уже о тяжелом поражении в финале в пяти сетах от возродившегося Роджера Федерера в финале Открытого чемпионата Австралии, матче, который легко мог развернуться в другую сторону.

Advantage, Nadal.



Today, @rafaelnadal made history by becoming the first male tennis player ever to reach 21 Majors. Rafa has been on a relentless journey to clinch this historic 21st Slam. He now stands alone at the top as the GOAT in the men’s game. pic.twitter.com/0DsIVmvTFR — Nike (@Nike) January 30, 2022

В 2018-2020 годах Надаль после трех подряд титулах на Ролан Гаррос установил беспрецедентный рекорд, который казался неприкосновенным. Теперь, со своим вторым титулом на Australian Open, он стал самым титулованным чемпионом Большого шлема с 21 победой.

Он провел невероятно длинный путь от своего дебюта на Уимблдоне в 2003 году. Но, все еще выглядя внушительно в свои 35 лет, Надаль, похоже, далек от того, чтобы закрыть книгу рекордов и уйти на покой. Следующая остановка: Ролан Гаррос.