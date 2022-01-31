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Эшли Барти: топ-5 ударов в финале Australian Open. ВИДЕО
Так австралийка шла к историческому титулу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эшли Барти в финале Открытого чемпионата Австралии в двух сетах обыграла Даниэль Коллинс (6:3, 7:6) и стала трехкратной победительницей турниров Большого шлема.
Официальный YouTube-канал Australian Open представил топ-5 ударов Барти в финальном матче турнира.
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