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Эшли Барти: топ-5 ударов в финале Australian Open. ВИДЕО

Теннис
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Так австралийка шла к историческому титулу

Эшли Барти: топ-5 ударов в финале Australian Open. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эшли Барти в финале Открытого чемпионата Австралии в двух сетах обыграла Даниэль Коллинс (6:3, 7:6) и стала трехкратной победительницей турниров Большого шлема.

Официальный YouTube-канал Australian Open представил топ-5 ударов Барти в финальном матче турнира.

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В статье: теннис Australian Open Эшли Барти
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