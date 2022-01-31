Циципас: Многие игроки из зависти говорили обо мне гадости без всякой на то причины

Четвёртая ракетка мира, грек Стефанос Циципас откровенно высказался о взаимоотношениях с другими теннисистами.

"Я чувствую, что многие игроки говорили гадости или плохие вещи обо мне без всякой на то причины, но это вполне может быть связано с завистью или некоторыми другими вещами, в причинах которых я не очень уверен. Но каждый заслуживает шанса, просто они должны извиниться или, по крайней мере, признать свою вину. Но я не думаю, что у большинства из них хватит на это смелости, потому что они воспринимают это как поражение.

За этим очень печально наблюдать, потому что взаимоотношения между людьми не должны развиваться подобным образом", — приводит слова Циципаса журналист Энрико Мария Рива в своём "твиттере".