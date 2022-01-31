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Тим снялся с турнира в Кордове
Все из-за травмы
Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим снялся с грунтового турнира категории ATP-250 в Кордове (Аргентина). Австриец испытывает боли между двумя костяшками пальцев правой руки, сообщает журналист Николаус Флинк в своём "твиттере".
В сезоне-2021 28-летний Тим провёл 18 матчей, в которых одержал девять побед. С середины мая по июнь Доминик потерпел четыре поражения подряд, после чего получил разрыв сухожилия. В середине августа Тим заявил о досрочном завершении сезона. В Кордове Доминик должен был вернуться в тур, он был посеян под вторым номером.
Тим пропустит старт текущего сезона, в том числе Открытый чемпионат Австралии — 2022, победителем которого стал испанец Рафаэль Надаль.
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