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Как Надаль шел к статусу самого титулованного теннисиста в мире. ВИДЕО
История, которая началась в 2005 году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Надаль в воскресенье выиграл Открытый чемпионат Австралии и стал первым в истории 21-кратным победителем турниров Большого шлема.
YouTube-канал Уимблдона вспоминает, как теннисист из Мальорки шел к этому званию.
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