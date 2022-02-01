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Как Надаль шел к статусу самого титулованного теннисиста в мире. ВИДЕО

Теннис
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История, которая началась в 2005 году

Как Надаль шел к статусу самого титулованного теннисиста в мире. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рафаэль Надаль в воскресенье выиграл Открытый чемпионат Австралии и стал первым в истории 21-кратным победителем турниров Большого шлема.

YouTube-канал Уимблдона вспоминает, как теннисист из Мальорки шел к этому званию.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль
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