Маррей прекратил сотрудничество с тренером

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей завершил сотрудничество с тренером Яном де Виттом.

Маррей и де Витт в декабре начали работать вместе на испытательном сроке.

За два месяца под руководством немца Маррей дошел до финала на турнире АТР в Сиднее, но на Australian Open во втором раунде неожиданно проиграл японцу Таро Даниэлю.

Маррей, который в актуальном рейтинге АТР стоит на 102-м месте, в феврале собирается сыграть на турнирах в Дохе и Дубае, если ему предоставят wild card.