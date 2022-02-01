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Маррей прекратил сотрудничество с тренером

Теннис
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Маррей прекратил сотрудничество с тренером

Фото: ATP Tour / Автор неизвестен

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей завершил сотрудничество с тренером Яном де Виттом.

Маррей и де Витт в декабре начали работать вместе на испытательном сроке.

За два месяца под руководством немца Маррей дошел до финала на турнире АТР в Сиднее, но на Australian Open во втором раунде неожиданно проиграл японцу Таро Даниэлю.

Маррей, который в актуальном рейтинге АТР стоит на 102-м месте, в феврале собирается сыграть на турнирах в Дохе и Дубае, если ему предоставят wild card.

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В статье: теннис Энди Маррей
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