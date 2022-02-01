Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей прекратил сотрудничество с тренером
Теперь ищет нового
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей завершил сотрудничество с тренером Яном де Виттом.
Маррей и де Витт в декабре начали работать вместе на испытательном сроке.
За два месяца под руководством немца Маррей дошел до финала на турнире АТР в Сиднее, но на Australian Open во втором раунде неожиданно проиграл японцу Таро Даниэлю.
Маррей, который в актуальном рейтинге АТР стоит на 102-м месте, в феврале собирается сыграть на турнирах в Дохе и Дубае, если ему предоставят wild card.
Популярное сейчас
- "Червону руту не шукай вечорами". Как украинские футзалисты отмечали победу над Казахстаном
- Альянс побеждает Кремень, Оболонь обыгрывает клуб УПЛ. Все спарринги клубов Первой лиги
- "Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует День рождения
- Рафаэль Надаль - Даниил Медведев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала AO
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО