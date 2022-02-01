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Маррей уволил своего тренера
У специалиста закончился срок действия контракта
Британский теннисист Энди Маррей уволил личного тренера Яна де Витта после окончания его испытательного срока.
Напомним, что Маррей потерпел поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии от японца Таро Даниэля, однако перед этим стал финалистом сиднейского турнира АТР-250. Это первый подобный успех для британца за последние два года, пишет Mirror.
В ближайшие недели Маррей планирует принять участие в турнирах в Дохе и Дубае, но уже без помощи персонального наставника.
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