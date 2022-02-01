  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маррей уволил своего тренера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маррей уволил своего тренера

Теннис
(1 голосов)

У специалиста закончился срок действия контракта

Маррей уволил своего тренера

Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей уволил личного тренера Яна де Витта после окончания его испытательного срока.

Напомним, что Маррей потерпел поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии от японца Таро Даниэля, однако перед этим стал финалистом сиднейского турнира АТР-250. Это первый подобный успех для британца за последние два года, пишет Mirror.

В ближайшие недели Маррей планирует принять участие в турнирах в Дохе и Дубае, но уже без помощи персонального наставника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...