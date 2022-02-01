  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль: Для меня большая честь быть частью эпохи Федерера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль: Для меня большая честь быть частью эпохи Федерера

Теннис
(1 голосов)

Рафаэль отреагировал на слова Федерера

Надаль: Для меня большая честь быть частью эпохи Федерера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал слова 20-кратного чемпиона ТБШ, швейцарца Роджера Федерера.

"Это многое значит для меня. У нас потрясающие отношения. Вместе мы добились потрясающих достижений. Для меня большая честь быть частью его эпохи. Вместе мы пережили множество потрясающих моментов в истории нашего спорта. Получить такое сообщение от него — это много значит для меня.

Желаю ему всего наилучшего. Он знает. Искренне надеюсь, что мы ещё сыграем друг с другом в важных матчах", — приводит слова Надаля Tennis 365.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...